Beşiktaş’ta 24 yaşındaki bir genç kız, arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra parkta saklanan bir kişi tarafından tacize uğradığını iddia etti. Genç kız polis merkezine giderek şikayetçi olurken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
Beşiktaş'ta genç kıza taciz! Evine giden genç kızın tacize maruz kaldığı anlar kamerada20.10.2019 01:24
- Beşiktaş'ta genç kıza taciz! Evine giden genç kızın tacize maruz kaldığı anlar kamerada
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