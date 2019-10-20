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Beşiktaş'ta genç kıza taciz! Evine giden genç kızın tacize maruz kaldığı anlar kamerada

20.10.2019 01:24

Beşiktaş’ta 24 yaşındaki bir genç kız, arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra parkta saklanan bir kişi tarafından tacize uğradığını iddia etti. Genç kız polis merkezine giderek şikayetçi olurken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.


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