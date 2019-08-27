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Beşiktaş'ta Gary Medel'in ayrılığını Burak Yılmaz duyurdu (Video)

27.08.2019 11:26

Son dakika haberine göre Beşiktaş Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel ile yollarını ayırdı. Yıldız futbolcunun Bologna'ya transfer olduğu öğrenilirken, Medel'in takım arkadaşı Burak Yılmaz Şilili yıldıza sosyal medya hesabından 'Her şey için teşekkürler Gary. İyi şanslar.' mesajıyla veda etti.


Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Bologna'ya transferi gündemde olan Gary Medel'e veda etti.

Beşiktaş'ta Gary Medel'le yollar ayrıldı. Şili Milli Takım forması da giyen orta saha oyuncusu İtalya'nın Bologna takımıyla anlaşmaya vardı.

Burak Yılmaz da kariyerini Serie A'da sürdürecek Medel'e, Instagram'dan 'Her şey için teşekkürler Gary. İyi şanslar.' mesajıyla veda etti.

Sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de sona eren Şilili, Beşiktaş'tan yıllık 2,3 milyon Euro kazanıyordu. Siyah beyazlı ekibe bu transfer için 2 milyon euro bandında bonservis ücreti ödeneceği ifade ediliyor.

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