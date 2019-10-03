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Beşiktaş'ta Diaby Wolverhampton maçı kadrosundan çıkarıldı (Video)

03.10.2019 18:51

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi Kartal'da Diaby maç kadrosundan çıkarıldı.


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