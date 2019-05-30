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Beşiktaş’ta çalışanlarına dayak atan mekan sahibi Şahin Şeker adliyeye sevk edildi

30.05.2019 14:17

Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanının sahibi personele şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı. Mekanda çalışan Gaye Akıl, şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Akıl, patronu Şahin Şeker'in kendisine ve yanındaki arkadaşına ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle vurduğunu öne sürdü. Şahin Şeker'in mekandaki bir çok çalışana tokat atarken görüntüleri de paylaşıldı. Kısa bir süre önce güvenlik görevlilerinin müşteriler uyguladığı şiddetle gündeme gelen mekan kapanmıştı. Çalışanlarını darp eden Şahin Şeker'in ilk ifadesi ortaya çıktı.


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