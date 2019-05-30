Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanının sahibi personele şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı. Mekanda çalışan Gaye Akıl, şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Akıl, patronu Şahin Şeker'in kendisine ve yanındaki arkadaşına ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle vurduğunu öne sürdü. Şahin Şeker'in mekandaki bir çok çalışana tokat atarken görüntüleri de paylaşıldı. Kısa bir süre önce güvenlik görevlilerinin müşteriler uyguladığı şiddetle gündeme gelen mekan kapanmıştı. Çalışanlarını darp eden Şahin Şeker'in ilk ifadesi ortaya çıktı.
Beşiktaş’ta çalışanlarına dayak atan mekan sahibi Şahin Şeker adliyeye sevk edildi30.05.2019 14:17
- Başkan Erdoğan'dan avukatlara yeşil pasaport müjdesi
- Medipol Başakşehir Abdullah Avcı için veda videosu yayınladı
- Başkan Erdoğan: Hukuk eğitimi süresi 5 yıla çıkarılacak
- Başkan Erdoğan: Tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması için adım atıyoruz
- Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Görgü tanığı konuştu... 30 Mayıs Müge Anlı son bölüm tek parça izle
- Başakşehir, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı
- Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun döneminde 79 ile FETÖ'cü müdür atanmış!
- Millet Camii'nde Kadir Gecesi özel programı! Dünyaca ünlü hafızlar katılacak
- Beşiktaş’ta çalışanlarına dayak atan mekan sahibi Şahin Şeker adliyeye sevk edildi
- Avukatla hakim arasında 'etek boyu' tartışması
- Alanya'da kardeş cinayeti kamerada
- EGM'nin Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı kamu spotu duygulandırdı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.