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Beşiktaş'ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısı davasında karar belli oldu

17.05.2019 15:16

İstanbul Beşiktaş'ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davada 4 sanık 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4890 yıl hapis cezasına 27 sanıktan 14'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


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