Beşiktaş'ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısı davasında karar belli oldu 17.05.2019 15:16

İstanbul Beşiktaş'ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davada 4 sanık 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4890 yıl hapis cezasına 27 sanıktan 14'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.