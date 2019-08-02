Beşiktaş - Udinese ile karşı karşıya geliyor 02.08.2019 19:00

Süper Lig 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında İtalyan ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar bu nedenle Beşiktaş - Udinese maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş - Udinese maçı saat kaçta? BJK Udinese hazırlık maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın İtalya temsilcisi Udinese ile karşılaşacak. Bu nedenle taraftarlar heyecanla Beşiktaş - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, BJK Udinese hazırlık maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Udinese maçına dair merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - UDINESE MAÇI CANLI TAKİP İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Groedig Goldberg Stadı'nda 2 Ağustos'ta oynanacak mücadelenin başlama saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı.

BEŞİKTAŞ - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlılar, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasındaki sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile süren idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular ayak tenisi oynadı.

LJAJIC VE DORUKHAN İDMANDA YOK

Siyah-beyazlı takımın sabah antrenmanında, adale sakatlığı nedeniyle MR'ları çekilecek Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yer almadı.

Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay ve Umut Nayır'ın dinlendirildiği idmana, ateşi bulunan Alpay Çelebi de katılmadı. Sakatlıkları süren Enzo Roco ve Atiba Hutchinson da antrenmana katılmayan diğer isimler oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Douglas Pereira Dos Santos da takımdan ayrı koşu yaptı. Brezilyalı futbolcu, 45 dakikalık çalışmanın ardından salona geçti.

ORMAN, AVCI İLE GÖRÜŞTÜ

Siyah-beyazlı takımın kampında bulunan kulüp başkanı Fikret Orman, sabah antrenmanı sırasında teknik direktör Abdullah Avcı ile yaklaşık 10 dakika saha içinde görüştü.

Antrenmanı, Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da takip etti.

Öte yandan idman sonrası bir grup taraftar yardımcı antrenör Orhan Ak'a çiçek verdi.