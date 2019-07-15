Transfer sezonuna sessiz bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk bombayı, geçen sezon Ankaragücü’de kiralık oynayan Vitoria Guimaraes’li Tyler Boyd’la patlattı.
Beşiktaş Tyler Boyd transferini açıkladı15.07.2019 19:11
- Beşiktaş Tyler Boyd transferini açıkladı
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