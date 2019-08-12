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Beşiktaş Pedro Rebocho transferini resmen duyurdu

12.08.2019 14:32

Son dakika haberine göre Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada Portekizli sol bek oyuncusunun, Guingamp'tan 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildiği duyuruldu.


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