Beşiktaş Pedro Rebocho transferini resmen duyurdu 12.08.2019 14:32

Son dakika haberine göre Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada Portekizli sol bek oyuncusunun, Guingamp'tan 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildiği duyuruldu.