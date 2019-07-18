Beşiktaş kiralık olarak kadrosuna katacağı Vitor Hugo'nun maliyeti 1 milyon Euro

Beşiktaş’ın kiralamak üzere olduğu Vitor Hugo için Fiorentina’ya sadece 300 bin Euro ödenecek. Brezilyalı stoper ise yıllık 700 bin Euro alacak. Toplam 1 milyon Euro’ya mal olacak olan yıldız oyuncu için 2 sezon önce Palmeiras milyon Euro istemişti.
Beşiktaş bir süredir renklerine bağlamaya çalıştığı Vitor Hugo'da zafere ulaştı. Siyah- Beyazlılar Fiorentina'da forma giyen Brezilyalı stoperi 1 yıllığına kiraladı. Yaklaşık 2 yıl önce de bu oyuncuyu gündemine alan yönetim ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle düş kırıklığı yaşamıştı.
FİORENTİNA'YA 300 BİN EURO
Kartal Fiorentina'nın değişmez oyunculardan biri olan Hugo için Fiorentina'ya kiralama bedeli olarak sadece 300 bin Euro ödeyecek. Brezilyalı futbolcuya ise 700 bin Euro verilecek.
TOPLAM 54 MAÇTA OYNADI
İki sezon önce Brezilya takımlarından Palmeiras'tan İtalyan ekibi Fiorentina'ya 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 28 yaşındaki oyuncu İtalyan ekibinde toplam 54 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asist yaptı.
TRANSFERİ AVCI ÇOK İSTEDİ
Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladığını Hugo savunmada gücen veren yapısıyla hızlı bir stoper olarak dikkat çekiyor. Bu transferi Abdullah Avcı'nın çok istediği ortaya çıktı.
GÜVEN VEREN BİR STOPER
Fiorentina'da 54 maça çıkan Brezilyalı stoper süratiyle dikkat çekerken savaşçı bir kimliğe de sahip
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