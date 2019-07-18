Beşiktaş kiralık olarak kadrosuna katacağı Vitor Hugo'nun maliyeti 1 milyon Euro 18.07.2019 13:06

Beşiktaş’ın kiralamak üzere olduğu Vitor Hugo için Fiorentina’ya sadece 300 bin Euro ödenecek. Brezilyalı stoper ise yıllık 700 bin Euro alacak. Toplam 1 milyon Euro’ya mal olacak olan yıldız oyuncu için 2 sezon önce Palmeiras milyon Euro istemişti.