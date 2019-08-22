Beşiktaş Kevin N'Koudou transferini böyle duyurdu 22.08.2019 14:13

Beşiktaş 2019-20 sezonunun 6. transferini resmen açıkladı. Kartal, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kevin N'Koudou ile anlaşma sağladı. Beşiktaş yeni transferini bu video ile duyurdu.

Beşiktaş 2019-20 sezonunun 6. transferini resmen açıkladı. Kartal, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kevin N'Koudou ile anlaşma sağladı.

​TRANSFER BEDELİ VE AYRINTILAR...

Siyah beyazlılar bu transfer için İngiliz ekibine 3 taksitte 3+1 milyon euro bonservis ödeyecek. N'Koudou'nun bir sonraki satışından Tottenham, yüzde 50 pay alacak.