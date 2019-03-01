Haberler Web TV Beşiktaş Kayserispor deplasmanına Kagawa ve Gökhan Gönül olmadan gitti

Beşiktaş Kayserispor deplasmanına Kagawa ve Gökhan Gönül olmadan gitti

01.03.2019 13:38

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 24. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçı için şehre gitti. Mutlak 3 puan parolası ile gittiği deplasman öncesi Kagawa ve Gökhan Gönül'ün sakatlık haberleriyle sarsılan Siyah-Beyazlı ekibinin kafilesinde iki futbolcu yer almadı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları