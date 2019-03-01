Beşiktaş Kayserispor deplasmanına Kagawa ve Gökhan Gönül olmadan gitti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 24. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçı için şehre gitti. Mutlak 3 puan parolası ile gittiği deplasman öncesi Kagawa ve Gökhan Gönül'ün sakatlık haberleriyle sarsılan Siyah-Beyazlı ekibinin kafilesinde iki futbolcu yer almadı.
Beşiktaş Kayserispor deplasmanına Kagawa ve Gökhan Gönül olmadan gitti01.03.2019 13:38
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