Beşiktaş kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı (Video)

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki kalecisi Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Ertaç Özbir ile 1+1 yıllığına anlaştı.
Son dakika Aspor'un haberine göre; Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki kalecisi Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Ertaç Özbir ile 1+1 yıllığına anlaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.