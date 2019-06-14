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Beşiktaş kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı (Video)

14.06.2019 14:11

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki kalecisi Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Ertaç Özbir ile 1+1 yıllığına anlaştı.


Son dakika Aspor'un haberine göre; Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki kalecisi Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Ertaç Özbir ile 1+1 yıllığına anlaştı.
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