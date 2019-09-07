Beşiktaş hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaştı! Umut Nayir Performansıyla göz doldurdu (Video) 07.09.2019 18:48

Ümraniyespor ile Beşiktaş hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile mücadele edecek Beşiktaş, milli ara nedeniyle verilen arada Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Umut Nayir attığı goller ve güzel oyunuyla göz doldurdu. İşte karşılaşmadan özet görüntüler ve Umut Nayir'in ilk golü...