Ümraniyespor ile Beşiktaş hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile mücadele edecek Beşiktaş, milli ara nedeniyle verilen arada Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Umut Nayir attığı goller ve güzel oyunuyla göz doldurdu. İşte karşılaşmadan özet görüntüler ve Umut Nayir'in ilk golü...
Beşiktaş hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaştı! Umut Nayir Performansıyla göz doldurdu (Video)07.09.2019 18:48
- Beşiktaş hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaştı! Umut Nayir Performansıyla göz doldurdu (Video)
- Taksim'de dehşet! İstiklal Caddesi'nde bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
- Son dakika: Başkan Erdoğan faiz indirimi için tarih verdi! Perşembe günü...
- Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Yenikapı şovu ve işçi kıyımlarına sert tepki
- Korkunç olay! Boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdü (VİDEO)
- Sinop’ta şiddetli yağmur...Su kanalları taştı, denizde geniş çaplı çamur birikintisi oluştu
- batman Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı (VİDEO)
- İstanbul Zeytinburnu'da yangın paniği (VİDEO)
- Çanakkale’de iki tekne çarpıştı: 10 kişiyi ölümden kurtarma anları kamerada
- Diyarbakır’da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı! Can pazarı kamerada (VİDEO)
- Son dakika: Bursa'da orman yangını (Video)
- Sigortalı çalışan anneler doğum yaptıklarında 112 günlük ücret, süt parası ve doğum yardımı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.