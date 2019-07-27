Beşiktaş Douglas transferini paylaştığı video ile duyurdu

Spor Toto Süper lig ekiplerinden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Douglas'ı transfer ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.
Beşiktaş Douglas transferini paylaştığı video ile duyurdu27.07.2019 14:53
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