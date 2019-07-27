Haberler Web TV Beşiktaş Douglas transferini paylaştığı video ile duyurdu

Beşiktaş Douglas transferini paylaştığı video ile duyurdu

27.07.2019 14:53

Spor Toto Süper lig ekiplerinden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Douglas'ı transfer ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.


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