Beşiktaş Belediyesi'nde 'atama' istifası | Akraba krizi CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde istifa getirdi 08.10.2019 14:11

CHP'de "liyakat" vurguları lafta kaldı. CHP'li belediyeler akrabalara kıyak sahasına dönüştü. Birçok başkanın akrabalarını belediye kadrolarına doldurmasıyla gündeme gelen CHP'de bir atama istifası daha gündeme geldi. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde Veteriner Müdürlüğü'ne meclis üyesi Süleyman Kartal'ın oğlu Mehmet Kartal atanmıştı. Gelen tepkiler üzerine Mehmet Kartal görevinden istifa etti.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde Veteriner Müdürlüğü'ne belediye meclis üyesi Süleyman Kartal'ın oğlu Mehmet Kartal atanmıştı.

Beşiktaş Belediyesi 15 Mayıs 2019 tarihli yazıyla Mehmet Kartal'ı Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde "ikinci adam" olarak görevledirmişti.

Beşiktaş Belediyesi'nin akraba ataması CHP Beşiktaş ilçe örgüt toplantısında gündeme gelmişti.

Odatv'de yer alan habere göre, tepki çeken akraba atamasına ilişkin, Veterinerler Odası'nın Beşiktaş Belediyesi'ne gönderdiği yazı gündeme gelmişti. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı 5 Eylül 2019 tarihli yazısıyla, görevlendirilen Mehmet Kartal'a itiraz edip Yüksek Öğretm Kurumu'ndan denklik alması gerektiğini belirtmişti. Yazıda denklik alıncaya kadar "veteriner hekim" olarak görev yapamayacağı ifade ediliyordu.

Mehmet Kartal, 27 Eylül 2019 tarihli istifa dilekçesini belediyeye sundu ve belediye tarafından istifası kabul edildi.