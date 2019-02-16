Beşiktaş Belediye Meclisi'nin CHP'li üyelerinden rüşvet isyanı 16.02.2019 10:04

CHP’de bu da oldu. Beşiktaş Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri, bağış adı altında rüşvet alan başkan yardımcısının ‘görevden alınması’ için önerge verdi.