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Beşiktaş Belediye Meclisi'nin CHP'li üyelerinden rüşvet isyanı

16.02.2019 10:04

CHP’de bu da oldu. Beşiktaş Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri, bağış adı altında rüşvet alan başkan yardımcısının ‘görevden alınması’ için önerge verdi.


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