Beşiktaş Apollon Larisas maçı canlı anlatım izle | Hazırlık maçı 29.07.2019 18:40

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Apollon Larisas takımıyla karşı karşıya gelecek. Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılmak istiyorlar. Peki, Beşiktaş-Apollon Larisas maçı hangi kanalda yayınlanacak? 2019 BJK Apollon Larisas hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Hazırlık mücadelesi kapsamında Avusturya kampında Apollon Larisas ile karşılaşacak olan Beşiktaş yeni isimleri sahada görme fırsatı bulacak. Kısa süre önce takıma katılan Douglas takımla birlikte ilk antrenmana çıkarken şans verilmesi halinde mücadelede forma giyebilecek. Peki, Beşiktaş Apollon Larisas hazırlık maçı hangi kanalda olacak?

Beşiktaş Apollon Larissa maçı bugün saat 19.00'da oynanacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ:

Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Boyd, Güven