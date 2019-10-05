Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman? | BJK Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 05.10.2019 18:39

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş sahasında lider Alanyaspor’u konuk edecek. Siyah beyazlı ekip Süper ligde lider durumunda bulunan Alanyaspor' sahasında devirip üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Beşiktaş 6 lig maçında 5 puan toplayarak puan tablosunda 16. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Taraftarlar Beşiktaş Alanyaspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Beşiktaş Alanyaspor maçının istatistik bilgileri, özet anlatımı ve kadro bilgilerine haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.. İşte Beşiktaş Alanyaspor maçının detayları...

Bu sezon ligde henüz istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, 6 maçta sadece bir kez kazanabildi. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 5 puanla 16. sırada bulunuyor.

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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Geldik merakla beklediğiniz sorunun yanıtına. Beşiktaş ile Alanyaspor 6 Ekim Pazar (yarın) Vodofone Park'ta karşı karşıya gelecek. 16.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Futbolseverler karşılaşmayı beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilecek.

Lige iyi başlangıç yapan Alanyaspor ise 6 maçta yenilgi yaşamadı. 4 kez kazanan ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, 14 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, rakibini mağlup ederek ilk 6 maçtaki kötü performansını unutturmaya çalışacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapılan maçta görev alamayan Georges-Kevin N'Koudou ile Abdoulay Diaby, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. Diaby mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, N'Koudou ise migren ağrısı dolayısıyla Wolverhampton maçında görev alamamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz ile Victor Ruiz de yarınki karşılaşmada oynayabilecek.

Siyah-beyazlı takımın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ancak 27. dakikada sakatlanan Güven Yalçın'ın, Alanyaspor karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımın Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor müsabakalarında oynayamamıştı. Elneny, Alanyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, ligde Alanyaspor ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Rakibini 5 maçta mağlup eden Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Alanyaspor'a 13 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 4 gol gördü.