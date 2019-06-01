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Beşiktaş Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

01.06.2019 17:10

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran teknik direk Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını resmen duyurdu. İşte Beşiktaş'ın videolu resmi açıklaması.


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