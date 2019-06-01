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Beşiktaş Abdullah Avcı'yı 'Av sezonu' ile duyurdu!

01.06.2019 16:26

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran teknik direk Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Henüz resmi imzalar atılmasa da Beşiktaş, Abdullah Avcı transferini paylaştığı bu video ile duyurdu.


Beşiktaş, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı video ile Abdullah Avcı'yı resmen duyurdu. #AvZamanı etiketiyle paylaşan videoda, bir kartalın yolculuğuna odaklanılıyor.

Beşiktaş ile 3 yıllığına anlaşan Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın Ümraniye ve Fulya Tesisleri'ni gezmişti.

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