Beşiktaş Abdullah Avcı'yı 'Av sezonu' ile duyurdu! 01.06.2019 16:26

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran teknik direk Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Henüz resmi imzalar atılmasa da Beşiktaş, Abdullah Avcı transferini paylaştığı bu video ile duyurdu.

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı video ile Abdullah Avcı'yı resmen duyurdu. #AvZamanı etiketiyle paylaşan videoda, bir kartalın yolculuğuna odaklanılıyor.

Beşiktaş ile 3 yıllığına anlaşan Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın Ümraniye ve Fulya Tesisleri'ni gezmişti.