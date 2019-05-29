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Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı

29.05.2019 19:30

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta bir son dakika gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlılar Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Abdullah Avcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.


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