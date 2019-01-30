Berkay Şahin'den yargıtayı kandırma iddialarına yanıt geldi! 30 Ocak 2019, Çarşamba

Berkay Şahin ile Arda Turan'ın 3 ay önce yaşadıkları kavga sebebiyle bugün ilk duruşmaları gerçekleşti. Berkay Şahin'in "Ayda bin lira kazancım var" sözü sosyal medyada olay yaratırkn Berkay Şahin'den konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. İşte Berkay Şahin'in aylık kazancıyla ilgili sözleri...