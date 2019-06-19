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Berkay Şahin ve Arda Turan davasının ikinci duruşması başladı (Video)

19.06.2019 10:41

Berkay ve Arda Turan davasının duruşması başladı. 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Berkay katıldı. Arda Turan’ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinleniyor.


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