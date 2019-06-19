Berkay ve Arda Turan davasının duruşması başladı. 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Berkay katıldı. Arda Turan’ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinleniyor.
Berkay Şahin ve Arda Turan davasının ikinci duruşması başladı (Video)19.06.2019 10:41
- Berkay Şahin ve Arda Turan davasının ikinci duruşması başladı (Video)
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