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Berkay çark etti: Aylık gelirim 350 bin lira

18.02.2019 10:34

Arda Turan ile davasında aylık gelirini bin lira olarak beyan edip herkesi şaşırtan Berkay, yeni bir dilekçe verdi. Şarkıcı, “O rakamı sehven söyledim, aylık gelirim 250-350 bin lira arasında” dedi.


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