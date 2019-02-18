Berkay çark etti: Aylık gelirim 350 bin lira 18.02.2019 10:34

Arda Turan ile davasında aylık gelirini bin lira olarak beyan edip herkesi şaşırtan Berkay, yeni bir dilekçe verdi. Şarkıcı, “O rakamı sehven söyledim, aylık gelirim 250-350 bin lira arasında” dedi.