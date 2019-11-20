Berk Oktay'a savcılıktan kötü haber! 20.11.2019 18:24

Berk Oktay'ın, uygunsuz görüntülerini yayımladığı iddia edilen avukat, eşi Merve Şarapçıoğlu, hakkında 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan soruşturma açılmıştı. Oyuncu Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu hakkında devam eden boşanma davalarındaki gizlilik kararını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi.

Berk Oktay boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi olmuştu.

Berk Oktay, şikayet dilekçesinde, Merve Şarapçıoğlu ile boşanma davalarının devam ettiğini, söz konusu dosyada mahkeme tarafından gizlilik kararı verildiğini ancak Merve Şarapçıoğlu'nun 17 Şubat 2019 tarihinde bir gazeteye röportaj vererek gizlilik kararını ihlal ettiğini belirtmişti. Merve Şarapçıoğlu hakkında 'gizliliğin ihlali' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Merve Şarapçıoğlu, söz konusu röportajda gizlilik kararına aykırı adli süreçle ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten savcılık, takipsizlik kararı verdi.