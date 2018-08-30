Berat Albayrak'tan 30 Ağustos paylaşımı 30 Ağustos 2018, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Albayrak Twitter'dan paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı; "Malazgirt'ten Dumlupınar'a, bu topraklarda işgale müsade etmedik, etmeyeceğiz. Atalarımızdan aldığımız emaneti layıkıyla bizden sonrasına taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız."