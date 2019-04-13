Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Washington'a giden Bakan Albayrak, burada 400'den fazla yatırımcının ve banka temsilcisinin katıldığı toplantıda yaklaşık bir saat boyunca Türkiye'de hükümetin uygulamaya koymayı hedeflediği reformları anlattı. Türkiye'nin ve Bakan Albayrak'ın bu girişimlerinden rahatsız olan bazı medya örgütleri, Türkiye'ye karşı yine manipülatif saldırılarına ve algı operasyonlarına başladı. Peki Berat Albayrak'ın ABD ziyareti kimleri neden rahatsız etti? Detayları A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner canlı yayında aktardı...
Berat Albayrak'ın ABD ziyareti kimleri neden rahatsız etti?13.04.2019 00:23
- Berat Albayrak'ın ABD ziyareti kimleri neden rahatsız etti?
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