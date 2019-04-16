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Berat Albayrak: Seçimlerin tekrar edilmesi yatırımlar için fark yaratmaz

16.04.2019 15:32

ABD ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Seçim tekrarlanırsa yatırımcı tepkisi ne olur?" sorusuna, "Yatırımların artması veya kesilmesi açısından bir fark yaratmaz" yanıtını verdi.


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