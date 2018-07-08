Berat Albayrak Meclis'te yemin etti

Meclis'te 27'nci dönem milletvekilleri planlandığı üzere yemin ediyorlar. Renkli görüntülere sahne olan TBMM'deki tarihi günde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Meclis kürsüsüne çıkarak yeminini etti.
İşte o görüntüler...
Berat Albayrak Meclis'te yemin etti07 Temmuz 2018, Cumartesi
Meclis'te 27'nci dönem milletvekilleri planlandığı üzere yemin ediyorlar. Renkli görüntülere sahne olan TBMM'deki tarihi günde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Meclis kürsüsüne çıkarak yeminini etti.
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