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Berat Albayrak ekonomide yeni dönemi anlattı

22 Temmuz 2018, Pazar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Arjantin'de gerçekleştirilen G20 toplantıları sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Albayrak, “Hiçbir zaman piyasanın gerisinde olmayacağız” dedi. Ayrıntıları A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'e aktardı.

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