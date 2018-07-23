Berat Albayrak ekonomide yeni dönemi anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Arjantin'de gerçekleştirilen G20 toplantıları sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Albayrak, “Hiçbir zaman piyasanın gerisinde olmayacağız” dedi. Ayrıntıları A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'e aktardı.
Berat Albayrak ekonomide yeni dönemi anlattı22 Temmuz 2018, Pazar
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