Berat Albayrak: Belediyeler sebze meyve satışına başlayacak 07 Şubat 2019, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nda konuştu. Albayrak, "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz." diyerek belediyelerin önümüzdeki hafta sebze-meyve satışına başlayacaklarını ifade etti.