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Berat Albayrak: Belediyeler sebze meyve satışına başlayacak

07 Şubat 2019, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nda konuştu. Albayrak, "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz." diyerek belediyelerin önümüzdeki hafta sebze-meyve satışına başlayacaklarını ifade etti.


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