Benzin ve motorinde bir indirim daha 07.06.2019 16:49

Son dakika haberine göre Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yapılan benzin ve motorin fiyatlarındaki indiriminin ardından uluslararası piyasalardan gelen haberlerle bu gece yarısından itibaren bir indirim daha yapılacağı öğrenildi. Dolar kurunun düşmesiyle birlikte benzinde 17 kuruş, motorinde ise 21 kuruş indirim yapılacak.

Benzin ve motorin fiyatları uluslararası piyasalardan gelen haberlerle bu gece yarısından itibaren düşecek. Benzin ve motorinin ton fiyatının düşmesi, kurun bayramda gerilemesiyle bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 17 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 21 kuruş indirim yapılacak.

Benzin ve motorin fiyatında bu gece yarısından itibaren ikinci kez indirim bekleniyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Habertürk'ün haberine göre; benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 612 dolardan 580 dolara, motorinin ton fiyatı da 583 dolardan 547 dolara geriledi.

BENZİNDE 17, MOTORİNDE 21 KURUŞLUK İNDİRİM

Bayram öncesi 5.85 civarındaki dolar/TL, bayramda 5.66 seviyesini gördü. Brent petrol fiyatları ise 61 - 62 dolar civarında stabil. Bu gelişmeler sonrasında Türkiye'de satılan benzinin litre fiyatında 17 kuruş, motorinde ise 21 kuruşluk indirim bekleniyor. Devletin eşel mobil sistemi gereği ÖTV alacağı bittiği için indirimler pompaya yansıyacak. İstanbul'da benzinin litresi indirim sonrası 6.75 - 6.80 TL, motorinin litresi ise 6.20 ila 6.25 TL arasından satılacak. Hatırlanacağı üzere bayramın ilk gününde benzin fiyatında litre başına 9 kuruş, LPG'de de 14 kuruşluk indirime gidilmişti.