Denizli’de apart daire kiralamak için gelen çiftin durumundan şüphelenen işletmeci, kadının ‘beni para karşılığından fuhuş yapmaya getirdiği’ dediği yanındaki şahsı etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
'Beni fuhuş yapmaya getirdi' dedi, olanlar oldu!12.05.2019 14:24
- 'Beni fuhuş yapmaya getirdi' dedi, olanlar oldu!
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