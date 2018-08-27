Bengü'nün dillere destan kına gecesi! 27 Ağustos 2018, Pazartesi

Ünlü şarkıcı Bengü ve nişanlısı Selim Selimoğlu dün kına gecesinde döktürdü. Kına gecesi olan Bengü'nün ve müstakbel eşi Selim Selimoğlu'nun mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı. Neredeyse bütün ünlü isimlerin bulunduğu kına gecesinden görüntüler ise sosyal medyada izlenme rekou-ru kırdı. İşte Bengü gelinin kına gecesi...