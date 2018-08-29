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  • Bengü ve Selim Selimoğlu'nun merakla beklenen görkemli düğünü bugün!

Bengü ve Selim Selimoğlu'nun merakla beklenen görkemli düğünü bugün!

29 Ağustos 2018, Çarşamba

Ünlü şarkıcı Bengü ve nişanlısı Selim Selimoğlu geçtiğimiz pazar günü sosyal medyayı kasıp kavuran bir kına gecesiyle gündeme gelmişti. Mutlulukları yüzlerinden okunan Bengü ve Selim çiftinin beklenen düğünü ise bugün. Bengü ve Selim Selimoğlu bugün dünyaevine giriyor. İşte dev organizasyon!

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