Belhanda Fenerbahçe derbisine bu maske ile çıkacak 25.09.2019 13:04

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın bu sabah yapılan antrenmanında Belhanda'da yer aldı. Kendisi için özel olarak hazırlanan maskeyle derbi idmanlarına başladı.