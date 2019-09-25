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Belhanda Fenerbahçe derbisine bu maske ile çıkacak

25.09.2019 13:04

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın bu sabah yapılan antrenmanında Belhanda'da yer aldı. Kendisi için özel olarak hazırlanan maskeyle derbi idmanlarına başladı.


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