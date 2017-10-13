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Belgrad'ta müthiş Erdoğan sevgisi

10 Ekim 2017, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’da Kale Meydanı’nı ziyaret etti.
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