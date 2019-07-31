Belediye-İş Sendikası Başkanı Nihat Yurdakul CHP adayı için oy istedi 31.07.2019 18:47

Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul'un, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte 23 Haziran seçimleri öncesinde CHP adayına oy istediğine dair görüntüler ortaya çıktı.

Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, "23 Haziran hakkın tecelli etme günü. Sizlerden ricam şu; Bir oydan ne olur demeyin biri iki yapmak ikiyi dört, dördü sekiz, ne kadar üzerine koyarsanız koyun çok anlam ifade edecek. Eşinize dostunuza ulaşın. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Yurdakul'un bu konuşması 'sendika' yapısını da ortaya koydu. Belediye-İş Genel Başkanı Yurdakul, işçinin yanında değil belediye başkanının yanında yer aldığını bir kez daha gösterdi. A Haber'e telefonla bağlanan MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, bu durumun sendikacılık açısından rezalet bir görüntü olduğunu söyledi.