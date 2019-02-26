Tuzla sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı. .
Belediye ekipleri harekete geçti! Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor26.02.2019 07:45
- Belediye ekipleri harekete geçti! Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor
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