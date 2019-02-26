Haberler Web TV Belediye ekipleri harekete geçti! Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor

Belediye ekipleri harekete geçti! Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor

26.02.2019 07:45

Tuzla sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı. .


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları