Yerel seçimler öncesinde oy kaygısıyla hak, hukuk, adalet ve işçi hakkından bahseden, süslü vaatlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bunu daha da ileri taşıyarak namus sözü vermişti. Fakat seçimlerin hemen ardından başta İstanbul olmak üzere CHP’li belediyelerde işçi kıyımına başlandı. İşten çıkarılan işçiler yerine akraba eş dost kontenjanından isimler belediyede boy gösterdi. Kılıçdaroğlu CHP’lilere seslenerek, “Partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum. Efendim falan milletvekili telefon etti onun akrabası. Hiç dinlemeyeceksin… Genel Başkan’ın akrabası hiç dinlemeyeceksin. Kapının önüne koyacaksın.” sözleriyle sözde liyakat uyarısı yaptı. Fakat eş, dost akraba kıyağının kitabını kendisi yazdı. İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Marmara’dan İç Anadolu’ya Ege’den Akdeniz’e birçok bölgedeki CHP’li Belediye başkanının belediyeleri ‘liyakat’ kılıfı ile adeta torpil merkezine çevirmesinin detayları…
Belediye adı altında ‘torpil merkezi’ mi? CHP’li başkanlar belediyeleri aile şirketine çevirdi…02.09.2019 17:56
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