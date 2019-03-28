Belçika Ordusu'nun ABD'den sipariş ettiği 34 adet F-35 uçağının hatalı olduğu ortaya çıktı. Uçakların savaşa uygun olmadığı ve pilotların hayatını tehlikeye sokacağı belirtildi. ABD'ye 4 milyar euroluk toplu ödeme yapan Belçika'nın uçakları 2025'e kadar teslim alması bekleniyordu.
Belçika'nın ABD'den aldığı F-35'lerde hata tespit edildi28.03.2019 11:04
- Belçika'nın ABD'den aldığı F-35'lerde hata tespit edildi
- HDPKKlı Ahmet Şık'tan skandal sözler: Teröristlerin başımın üstünde yeri var
- Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 28 Mart 2019 hava durumu
- Osmaniye'de şemsiyeyle uçan adam video izle!
- Malta ordusu kaçırılan tankerde güvenliği sağladı
- Son dakika... YSK Başkanı: 'Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık'
- Son dakika: Merkez Bankası’ndan yeni swap önlemi! Swap nedir?
- 'Kısa mesafe' pazarlığı yapan taksicilere rekor ceza!
- Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
- Binali Yıldırım'dan Gaziosmanpaşa'ya metro müjdesi
- Malatya'da korkutan deprem! Son depremler...
- Diyarbakır'da teröristlere büyük darbe
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.