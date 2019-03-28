Belçika'nın ABD'den aldığı F-35'lerde hata tespit edildi 28.03.2019 11:04

Belçika Ordusu'nun ABD'den sipariş ettiği 34 adet F-35 uçağının hatalı olduğu ortaya çıktı. Uçakların savaşa uygun olmadığı ve pilotların hayatını tehlikeye sokacağı belirtildi. ABD'ye 4 milyar euroluk toplu ödeme yapan Belçika'nın uçakları 2025'e kadar teslim alması bekleniyordu.