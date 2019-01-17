Belçika'da Müslüman kadına ırkçı saldırı 17 Ocak 2019, Perşembe

Müslüman düşmanlığının arttığı Belçika'da ırkçı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Belçika'da yine kapalı bir kadına saldırıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yolda yürüyen Faslı bir kadın, sırf Müslüman olduğu için darp edildi.