Belçika'da Müslüman kadına ırkçı saldırı

Müslüman düşmanlığının arttığı Belçika'da ırkçı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Belçika'da yine kapalı bir kadına saldırıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yolda yürüyen Faslı bir kadın, sırf Müslüman olduğu için darp edildi.
Belçika'da Müslüman kadına ırkçı saldırı17 Ocak 2019, Perşembe
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