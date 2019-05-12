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Belçika, Sabancı suikastının faillerinden olan terörist Fehriye Erdal dosyasını yeniden açtı

12.05.2019 13:15

Brüksel yönetimi, Sabancı suikastının faillerinden firari terörist Erdal'ı 'en çok arananlar' listesine aldı. Gıyabında 15 yıl hapis cezası bulunan terörist ülke çapında aranacak.


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