Belçika, Sabancı suikastının faillerinden olan terörist Fehriye Erdal dosyasını yeniden açtı

Brüksel yönetimi, Sabancı suikastının faillerinden firari terörist Erdal'ı 'en çok arananlar' listesine aldı. Gıyabında 15 yıl hapis cezası bulunan terörist ülke çapında aranacak.
Belçika, Sabancı suikastının faillerinden olan terörist Fehriye Erdal dosyasını yeniden açtı12.05.2019 13:15
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