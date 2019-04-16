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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

16.04.2019 15:51

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu resmi törenle karşıladı.


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