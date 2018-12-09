Yeni yıl ile birlikte yeni hayvan hakları yasa tasarısının Meclis'e gelmesi bekleniyor. Tasarının ocak ayında yürürlüğe girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni tasarıyla birlikte hayvana işkenceye hapis cezası geliyor. Detayları A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayında aktardı.
Beklenen yasa tasarısı Meclis'e geliyor! Hayvana işkenceye hapis cezası09 Aralık 2018, Pazar
- Beklenen yasa tasarısı Meclis'e geliyor! Hayvana işkenceye hapis cezası
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