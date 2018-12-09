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Beklenen yasa tasarısı Meclis'e geliyor! Hayvana işkenceye hapis cezası

09 Aralık 2018, Pazar

Yeni yıl ile birlikte yeni hayvan hakları yasa tasarısının Meclis'e gelmesi bekleniyor. Tasarının ocak ayında yürürlüğe girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni tasarıyla birlikte hayvana işkenceye hapis cezası geliyor. Detayları A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayında aktardı.


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