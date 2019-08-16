Bekçilik sınavını kazanamayınca bekçi kıyafeti giyip, ruhsatsız silahla gezerken polise yakalandı 16.08.2019 09:22

Adana'da bekçilik sınavına giren ancak kazanamayan bir kişi, bekçi kıyafeti giyip ruhsatsız silahını da beline takıp arkadaşıyla birlikte gezerken polise yakalandı