Haberler Web TV Bedirhan bebek ve annesini şehit eden teröristin yakalandığı operasyondan görüntüler kamerada (Video)

Bedirhan bebek ve annesini şehit eden teröristin yakalandığı operasyondan görüntüler kamerada (Video)

11.05.2019 16:27

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde düzenlenen operasyonda Nurcan Karakaya ve Bedirhan Bebeği şehit eden teröristle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları