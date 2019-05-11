Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde düzenlenen operasyonda Nurcan Karakaya ve Bedirhan Bebeği şehit eden teröristle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bedirhan bebek ve annesini şehit eden teröristin yakalandığı operasyondan görüntüler kamerada (Video)11.05.2019 16:27
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