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Bedirhan bebeği ve annesini şehit eden terörist yakalandı

11.05.2019 14:58

Hakkari Valisi İdiris Akbıyık, Bedirhan bebek ve annesinin katilinin sağ olarak yakalandığını söyledi.


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