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Bedelliyi son dakikada mahkeme kararı ile kazandı

03 Kasım 2018, Cumartesi

Nüfusa 16 ay küçük yazılan Özkan Yelok isimli vatandaş, mahkeme kararıyla yaşını büyütmesinin ardından son gün bedelli askerlik başvurusu yaptı.


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