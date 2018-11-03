Bedelliyi son dakikada mahkeme kararı ile kazandı

Nüfusa 16 ay küçük yazılan Özkan Yelok isimli vatandaş, mahkeme kararıyla yaşını büyütmesinin ardından son gün bedelli askerlik başvurusu yaptı.
Bedelliyi son dakikada mahkeme kararı ile kazandı03 Kasım 2018, Cumartesi
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