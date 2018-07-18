Yol Durumu

Bedellide yaş ve ücret belli oldu

17 Temmuz 2018, Salı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikle ilgili açıklamayı yaptı.

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